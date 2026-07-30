أتربة مثارة ورياح شديدة السرعة على منطقة نجران حتى السابعة

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أتربة مثارة على منطقة نجران، مصحوبة برياح شديدة السرعة تصل سرعتها إلى (50 – 59) كم/ساعة، تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات، على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، ويدمة.

وبيَّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.