مصر: طائرة مسيّرة وراء حريق سفينتين بميناء دمياط الإمارات تستنكر استهداف منشآت نفطية في السعودية بطائرات مسيّرة أتربة مثارة ورياح شديدة السرعة على منطقة نجران حتى السابعة نمو الأنشطة غير النفطية في السعودية 0.6% بالربع الثاني فرنسا تعلن أعلى مستوى إنذار من حرائق الغابات ارتفاع أسعار الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.4% الأردن: إحباط محاولة استهداف أراضي المملكة بخمسة صواريخ قادمة من إيران كوبا تعلن إغلاق ثلاثة أرباع فنادقها توقعات الطقس اليوم: أمطار وغبار ورياح على عدة مناطق وظائف شاغرة لدى شركة كدانة
نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أتربة مثارة على منطقة نجران، مصحوبة برياح شديدة السرعة تصل سرعتها إلى (50 – 59) كم/ساعة، تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات، على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، ويدمة.
وبيَّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.