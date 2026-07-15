أسعار السكن والنقل تدعم بقاء التضخم في السعودية عند 1.8%

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أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الأربعاء، استقرار معدل التضخم السنوي في المملكة عند 1.8% خلال شهر يونيو 2026، محافظًا على المستوى نفسه المسجل في شهر مايو الماضي.
وأوضحت الهيئة أن استقرار التضخم جاء مدفوعًا بارتفاع أسعار عدد من الأقسام الرئيسية، في مقدمتها السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.5% على أساس سنوي، إلى جانب زيادة أسعار النقل بنسبة 1.7%، والأغذية والمشروبات بنسبة 1.4%.
وكان معدل التضخم السنوي قد سجل 1.8% في مايو الماضي، مقارنة بـ1.7% في أبريل، ما يعكس استمرار استقرار وتيرة نمو الأسعار عند مستويات منخفضة نسبيًا.
وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2% خلال يونيو مقارنة بمايو، مدفوعًا بزيادة أسعار النقل بنسبة 0.4%، والأغذية والمشروبات بنسبة 0.7%، فيما ارتفعت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.1%.
ويعكس مؤشر أسعار المستهلك التغيرات في الأسعار التي يتحملها المستهلك مقابل سلة تضم 582 سلعة وخدمة، جرى تحديدها استنادًا إلى نتائج مسح دخل وإنفاق الأسرة لعام 2023، مع احتساب أوزانها وفقًا لأنماط الإنفاق الاستهلاكي للأسر ومصادر بيانات تكميلية أخرى.