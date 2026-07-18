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أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوى بنسبة 4%

السبت ١٨ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١٩ صباحاً
أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوى بنسبة 4%
المواطن - فريق التحرير

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قفزت ‌أسعار النفط بأكثر من 4% عند التسوية، اليوم، مسجلة أعلى ‌مستوياتها في أكثر من شهر.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 3.87 دولارات، أي ما يعادل نسبة 4.59% لتسجل 88.10 دولارًا للبرميل.
كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.54 دولارات، أي بنسبة 4.48% إلى 82.49 دولارًا للبرميل.
وسجل كلا الخامين أعلى مستوياتهما منذ منتصف يونيو الماضي، كما صعدا بنحو 16% هذا الأسبوع.
ويتوجه خام برنت نحو تحقيق ثالث ‌مكاسب أسبوعية على التوالي، والخام الأمريكي نحو ثاني مكاسب أسبوعية.

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