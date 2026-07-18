أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوى بنسبة 4% الجيش الأمريكي يعلن إطلاق موجة ضربات جديدة على إيران السعودية ترحب بالمبادرة الأردنية بشأن تسيير رحلات تجارية منتظمة بين عمَّان وصنعاء اقتران هلال القمر المتزايد مع كوكب الزهرة في سماء السعودية أمانة جدة تُشعر ملاك المباني الآيلة للسقوط في محيط سوق القوزين سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة وسط وجنوب قطاع غزة انهيارات أرضية في الصين تودي بحياة 8 أشخاص وفقدان 34 آخرين فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية مع وزير خارجية الأردن ضبط مواطن رعى 5 متون من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز السعودية تعزي الجزائر في ضحايا حريق مؤسسة الطفولة المسعفة
قفزت أسعار النفط بأكثر من 4% عند التسوية، اليوم، مسجلة أعلى مستوياتها في أكثر من شهر.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 3.87 دولارات، أي ما يعادل نسبة 4.59% لتسجل 88.10 دولارًا للبرميل.
كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.54 دولارات، أي بنسبة 4.48% إلى 82.49 دولارًا للبرميل.
وسجل كلا الخامين أعلى مستوياتهما منذ منتصف يونيو الماضي، كما صعدا بنحو 16% هذا الأسبوع.
ويتوجه خام برنت نحو تحقيق ثالث مكاسب أسبوعية على التوالي، والخام الأمريكي نحو ثاني مكاسب أسبوعية.