أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوى بنسبة 4%

قفزت ‌أسعار النفط بأكثر من 4% عند التسوية، اليوم، مسجلة أعلى ‌مستوياتها في أكثر من شهر.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 3.87 دولارات، أي ما يعادل نسبة 4.59% لتسجل 88.10 دولارًا للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.54 دولارات، أي بنسبة 4.48% إلى 82.49 دولارًا للبرميل.

وسجل كلا الخامين أعلى مستوياتهما منذ منتصف يونيو الماضي، كما صعدا بنحو 16% هذا الأسبوع.

ويتوجه خام برنت نحو تحقيق ثالث ‌مكاسب أسبوعية على التوالي، والخام الأمريكي نحو ثاني مكاسب أسبوعية.