أسعار النفط تغلق عند أدنى مستوى في أكثر من أسبوع

أغلقت أسعار النفط اليوم عند أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع، بعد إعلان الولايات المتحدة وقف حملتها العسكرية الجوية على إيران مؤقتًا لإفساح المجال أمام الجهود الدبلوماسية، ما عزز الآمال باستئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 8.42 دولارات، بما يعادل 8.7%، لتسجل 88.36 دولارًا للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 6.70 دولارات، أو 7.5%، إلى 82.61 دولارًا للبرميل.

وأشار محللون إلى أن وقف الضربات العسكرية خفف المخاوف، لكنه لم يؤدِّ حتى الآن إلى عودة تدفقات النفط إلى مستوياتها الطبيعية، في ظل استمرار انخفاض حركة الشحن عبر مضيق هرمز.