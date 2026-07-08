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أسعار النفط تقفز بأكثر من 6%

الأربعاء ٨ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٣:٠٨ مساءً
أسعار النفط تقفز بأكثر من 6%
المواطن - فريق التحرير

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ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 6% اليوم الأربعاء، مسجلةً أعلى مستوى لها في أسبوعين، بعد تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن مذكرة التفاهم لإنهاء النزاع مع إيران “انتهت”، مما جدد المخاوف من انقطاع إمدادات النفط من الشرق الأوسط.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 4.63 دولار، أو 6.24%، لتصل إلى 78.79 دولاراً للبرميل عند الساعة 09:15 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4.53 دولار، أو 6.43%، ليصل إلى 74.97 دولاراً للبرميل. وتُعدّ هذه الأسعار أعلى مستوياتها منذ 23 يونيو، وفقاً لوكالة “رويترز”.

وكان كلا الخامين قد ارتفعا بنحو 3% يوم الثلاثاء بعد أن ألغت الولايات المتحدة الترخيص العام الذي يُجيز بيع النفط الخام الإيراني، في أعقاب الهجمات الإيرانية على السفن التجارية.

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