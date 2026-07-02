أسعار النفط تهبط بنحو 1%

واصلت أسعار النفط تراجعها للجلسة الثالثة على التوالي، الخميس، مع انحسار المخاوف المرتبطة بالإمدادات عقب الإعلان عن إحراز تقدم في المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، التي تستضيفها الدوحة بوساطة قطرية وباكستانية.

وجاءت الضغوط على الأسواق بعد إعلان وزارة الخارجية القطرية تحقيق “تقدم إيجابي” في المباحثات المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقعة في إسلام آباد، وهو ما عزز آمال المستثمرين باستمرار المسار الدبلوماسي وخفض احتمالات التصعيد في منطقة مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لتجارة النفط العالمية.

وبحلول التعاملات الصباحية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 71 سنتاً، أو 1.06%، لتسجل 70.81 دولاراً للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 79 سنتاً، أو 1.15%، إلى 67.79 دولاراً للبرميل، بعدما أنهى الخامان جلسة أمس على انخفاض تجاوز 1%، مسجلين أدنى مستوياتهما في أربعة أشهر.

وأفادت مصادر مطلعة بأن المفاوضات التي استمرت يومين في الدوحة تناولت عدداً من الملفات، من بينها أمن الملاحة في مضيق هرمز ومستقبل الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج، إلا أنه لم تظهر حتى الآن مؤشرات على التوصل إلى اتفاق نهائي أو سلام دائم بين الجانبين.

ويأتي هذا التراجع في أسعار النفط رغم استمرار التوترات الإقليمية، إذ شهدت الأيام الماضية تبادلاً للضربات بين الولايات المتحدة وإيران عقب هجوم استهدف سفينة شحن، في وقت بدأت فيه حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تستعيد نشاطها تدريجياً.