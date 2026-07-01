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أكاديمية ريف تنفذ مبادرة لتنمية قطاع النحل وتعزيز التنمية الريفية بالشرقية

الأربعاء ١ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٨ صباحاً
أكاديمية ريف تنفذ مبادرة لتنمية قطاع النحل وتعزيز التنمية الريفية بالشرقية
المواطن - واس

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تواصل أكاديمية ريف السعودية، بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وبالشراكة المجتمعية مع جمعيات النحالين في المنطقتين الشرقية والباحة، تنفيذ مبادرة تنموية نوعية في جزيرة دارين وتاروت وصفوى والجبيل وسيهات ورأس تنورة ودانة الرامس؛ بهدف تعزيز التنمية الريفية المستدامة وتمكين النحالين وتنمية القدرات البشرية وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية.
وتتضمن المبادرة التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية المستدامة، تمكين النحالين من تطبيق الممارسات الجيدة في إنتاج عسل المانجروف، وتعزيز الهوية التجارية للمنتجات المحلية، وتفعيل برامج الإرشاد والتدريب التطبيقي، إلى جانب تطوير سلاسل القيمة للمنتجات النوعية؛ بما يرفع تنافسية المنتجات الوطنية، ويحقق قيمة مضافة للمجتمعات الريفية، ويعزز الاستفادة المثلى من المقومات النباتية والإنتاجية في المنطقة.
وتُجسد المبادرة دور أكاديمية ريف السعودية في دعم التنمية الريفية المستدامة من خلال بناء القدرات وخلق فرص تنموية تسهم في تحسين جودة الحياة، وتواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، وترفع كفاءة استثمار المزايا النسبية التي تتمتع بها المناطق الريفية في مختلف مناطق المملكة.

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