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أكثر من 48 مليون عملية إلكترونية عبر منصة أبشر في يونيو 2026م

الثلاثاء ٢١ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٣:٤٣ مساءً
أكثر من 48 مليون عملية إلكترونية عبر منصة أبشر في يونيو 2026م
المواطن - واس

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نفذت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر” خلال شهر يونيو الماضي (48,854,788) عملية إلكترونية، للمستفيدين عبر أبشر أفراد وأعمال.

ومن خلال منصة أبشر أفراد بلغ عدد العمليات المنفذة (46,113,483) عملية، تضمنت إجراء (38,026,828) عملية استعراض للوثائق من خلال محفظة الوثائق الرقمية المتاحة للمواطنين والمقيمين والزوار عبر تطبيق أبشر، فيما وصل عدد العمليات في منصة أبشر أعمال إلى (2,741,305).

ووصل عدد العمليات المنفذة لخدمات المديرية العامة للأمن العام إلى (3,322,837) عملية، منها (3,228,059) عملية في الإدارة العامة للمرور، فيما وصل عدد العمليات المنفذة في المديرية العامة للجوازات إلى (3,924,073) عملية، و(684,964) عملية منفّذة في وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.

وعبر الخدمات العامة في منصة أبشر أفراد تم إصدار (151,240) تقريرًا في خدمة تقارير أبشر، و(2,510) استفسارات عامة عن البصمة.

يُذكر أن الهويات الرقمية الموحدة الصادرة من وزارة الداخلية عبر منصة أبشر تمكّن المستفيدين من المواطنين والمقيمين والزوار من الاستفادة بكل سهولة وموثوقية من خدمات قطاعات وزارة الداخلية عبر منصاتها الإلكترونية “أبشر أفراد، وأبشر أعمال، وأبشر حكومة”، والوصول إلى الجهات الحكومية والخاصة من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحّد “نفاذ”.

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