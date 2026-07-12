أكثر من 5 أطنان إنتاج عسل السمر في أملج مع بدء موسم الإنتاج والفرز

بدأ نحالو محافظة أملج بمنطقة تبوك موسم إنتاج وفرز عسل السمر، الذي ينتشر في السهول والأودية بالمحافظة، وتعد من أهم المراعي الطبيعية لإنتاج العسل عالي الجودة.

وتشتهر محافظة أملج بكثافة أشجار السمر، التي تُنتج أحد أجود أنواع العسل في المملكة، فيما تجاوز إجمالي إنتاج عسل السمر حتى الآن أكثر من 5 أطنان، مع استمرار عمليات الفرز خلال الموسم.

وأوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك، المهندس أمجد بن عبدالله ثلاب، أن منطقة تبوك تمتلك مقومات طبيعية مميزة أسهمت في تنمية قطاع تربية النحل وإنتاج العسل، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على دعم النحالين من خلال برامج التنمية الريفية المستدامة، وفي مقدمتها برنامج ريف، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتحسين جودة المنتجات، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية لهذا القطاع الواعد.

وأكد أن المحافظة تضم أعدادًا متزايدة من النحالين الذين أسهموا في رفع حجم الإنتاج وتحسين جودة العسل، بفضل ما تتمتع به المنطقة من تنوع نباتي وبيئة ملائمة لتربية النحل.

ويُعد عسل السمر من أبرز المنتجات التي تشتهر بها محافظة أملج، ويحظى بإقبال واسع لما يتميز به من جودة عالية وخصائص غذائية مميزة، مما يعزز مكانة المحافظة إحدى أبرز مناطق إنتاج العسل الطبيعي في المملكة.