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ألمانيا تقر موازنة 2027 بإنفاق يتجاوز 555 مليار يورو

الإثنين ٦ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٦:٢٠ مساءً
ألمانيا تقر موازنة 2027 بإنفاق يتجاوز 555 مليار يورو
المواطن - فريق التحرير

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اعتمد مجلس الوزراء الألماني اليوم الاثنين مشروع الموازنة الحكومي لعام 2027، والذي يتضمن زيادة النفقات والديون الجديدة. غير أن مشروع الموازنة الحكومي قوبل بانتقادات حادة، حيث اتهمت منظمات بيئية الائتلاف الحاكم، المؤلف من حزبي الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، بـ”نهب” صندوق المناخ.

كما تعرضت خطط وزير المالية لارس كلينجبايل لانتقادات بسبب اعتزامه زيادة الديون الجديدة بصورة كبيرة. ومن المقرر أن تشهد مخصصات الدفاع زيادة كبيرة، بهدف تعزيز قدرات القوات المسلحة الألمانية في مواجهة ما تعتبره برلين تهديدات من جانب روسيا.

ورصد كلينجبايل، في مشروع الموازنة الحكومية لعام 2027، نفقات بقيمة 555.5 مليار يورو، وهو مبلغ يزيد بوضوح على نفقات العام الجاري البالغة 524.5 مليار يورو.

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