أمانة الجوف تطرح حزمة من الفرص الاستثمارية الواعدة

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طرحت أمانة منطقة الجوف مجموعة من الفرص الاستثمارية المتنوعة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة وتحويل الأفكار إلى مشاريع واعدة تدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتغطي هذه الفرص قطاعات استثمارية حيوية بمدد عقود تصل إلى 25 عامًا للمشروعات السياحية والترفيهية والرياضية، و10 أعوام لمشروعات الصناعات الإنشائية.
وتتضمن المشروعات المطروحة قطاع الضيافة بإنشاء فنادق من فئات 3 و4 و5 نجوم، وقطاعي الترفيهية والرياضية بإنشاء دارًا لعرض السينما، ومركزًا لرياضة البادل، ومركزًا للتسلق والمغامرة، ومركزًا رياضيًا متكاملًا، وحلبة لسيارات الكارتنج، ومركزًا للبولينج، ومرافق للألعاب الإلكترونية والواقع الافتراضي.
وشملت الفرص الاستثمارية مشروعات تنموية أخرى من بينها تطوير الأحياء الذكية، ومشروع حديقة الزهور، ومشروعات استثمارية متعددة الأنشطة، إلى جانب طرح أربع فرص لإنشاء مصانع للخرسانة ومواد البناء.
ودعت أمانة منطقة الجوف المستثمرين الراغبين في التقديم إلى الاطلاع على تفاصيل الفرص وشراء كراسات الشروط والمواصفات عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية “فرص” على الرابط: https://Furas.momah.gov.sa أو من خلال تحميل تطبيق “فرص” على الأجهزة الذكية.