أمانة الرياض تصدر الدليل الاسترشادي للمطور والمستثمر العقاري بمدينة الرياض

أصدرت أمانة منطقة الرياض، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، «الدليل الاسترشادي للمطور والمستثمر العقاري»، ضمن جهودها لتقديم مرجع موحّد يبسّط الإجراءات، ويستعرض المتطلبات والاشتراطات، ويوضح الخطوات المرتبطة بكل مسار للمشاريع السكنية والتجارية والصناعية والمشاريع التي تتطلب موافقات خاصة، بما يسهم في دعم بيئة الأعمال وتمكين المطورين والمستثمرين من اتخاذ القرار الاستثماري على أسس واضحة وبيانات موثوقة.

ويتضمن الدليل خمس مكونات رئيسية تشمل رحلة المطور العقاري، ورحلة المستثمر العقاري، والمحفزات المقدمة، والخدمات المساندة، وجهات الدعم والتواصل، بما يتيح للمستفيدين الوصول إلى المعلومات الأساسية المرتبطة بمشاريعهم، والتعرّف على تسلسل الإجراءات بشكل أكثر وضوحًا وتنظيمًا.

ويقدّم الدليل إطارًا متكاملًا يوضح رحلة المطور العقاري، بما يتيح للمستفيدين التعرف على متطلبات كل مرحلة والجهات ذات العلاقة بها، بدءًا من تخطيط الأراضي الخام، مرورًا بمشاريع البناء بمختلف أنواعها، وصولًا إلى المشاريع ذات المسارات الخاصة التي تتطلب إجراءات أو موافقات إضافية، تشمل: مشاريع التطوير العقاري الموجهة نحو النقل العام، والمشاريع التي تقع على المحاور الرئيسية بمدينة الرياض، بالإضافة إلى المشاريع التي تقع ضمن الكود العمراني لوادي حنيفة، والمشاريع التي تقع ضمن مشروع المربع الجديد، والمشاريع التي تقع ضمن المسار الرياضي، فضلًا عن مشاريع التطوير الشامل.

كما يتضمن الدليل رحلة المستثمر العقاري في الفرص الاستثمارية التي تطرحها أمانة منطقة الرياض عبر منصة «فرص»، بدءًا من مرحلة طرح الفرص، مرورًا بمراحل الترسية والتعاقد، بما يتيح للمستثمرين فهم المسار الاستثماري بشكل واضح، والتعرف على آليات التقديم والتعاقد على الفرص المتاحة عبر المنصة.

ويشتمل الدليل على مجموعة من الخدمات المساندة التي تدعم المطور خلال مختلف مراحل المشروع، إضافة إلى توضيح الجهات المشاركة في رحلة التطوير بحسب طبيعة كل مشروع، مع توفير قنوات التواصل الرسمية مع الجهات ذات العلاقة، بما يسهّل الحصول على الدعم والإجابة على الاستفسارات المرتبطة بالمشاريع العقارية.

ويأتي إصدار الدليل، في وقت يشهد فيه القطاع العقاري بمدينة الرياض توسعًا متسارعًا في المشاريع العمرانية، وتناميًا في حجم الفرص الاستثمارية، مدفوعًا بمستهدفات رؤية المملكة 2030، التي عززت من حضور القطاع العقاري كأحد القطاعات المحورية في دعم النمو الاقتصادي وتنمية المدن ورفع جودة الحياة، مما عزز الحاجة إلى وجود مرجع شامل يختصر الإجراءات ويوحّد المعلومات المتعلقة بمنظومة التطوير العقاري في العاصمة.

وأتاحت الأمانة الاطلاع على الدليل عبر موقعها الإلكتروني، بما يسهل الوصول إلى محتواه والاستفادة من المعلومات والخدمات الواردة فيه، ضمن توجه الأمانة نحو تعزيز التحول الرقمي، ورفع مستوى التكامل في الخدمات المقدمة للمستفيدين.

ويجسّد إصدار هذا الدليل توجه أمانة منطقة الرياض في بناء منظومة تطوير واستثمار أكثر تكاملًا، انسجامًا مع رؤيتها في أن تكون أمانة رائدة لرياض مزدهرة ومستدامة ترتقي بجودة الحياة، ورسالتها في تعزيز التنمية الحضرية المستدامة وتوفير خدمات عالية الجودة وبناء شراكات فعالة نحو مجتمع نابض بالحياة.