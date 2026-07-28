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السعودية
خلال جولاتها الرقابية في أحياء منفوحة والشميسي والملز

أمانة الرياض تغلق 52 موقعًا مخالفًا في ثلاثة أحياء

الثلاثاء ٢٨ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٦:٢٥ مساءً
أمانة الرياض تغلق 52 موقعًا مخالفًا في ثلاثة أحياء
المواطن - فريق التحرير

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نفذت أمانة منطقة الرياض ممثلة في قطاع الوسط بمشاركة الجهات الأمنية وعدد من الجهات الحكومية 805 جولات رقابية ميدانية في أحياء منفوحة والشميسي والملز، ضمن جهودها المستمرة لرفع مستوى الامتثال بالاشتراطات الصحية والبلدية، والارتقاء بجودة المشهد الحضري، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين.

واتخذت الأمانة إجراءات صارمة للتعامل مع المخالفات المرصودة، شملت إغلاق 52 موقعًا مخالفًا تشكل خطرًا مباشرًا على الصحة العامة، وهدم 9 مبانٍ حاضنة للمخالفات وفق الأنظمة والإجراءات المعتمدة، إلى جانب تحرير 450 مخالفة، وإزالة 1131 مبسط بيع عشوائي، وضبط 210 من العمالة المخالفة، وحجز 35 مركبة، حمايةً للمستهلك ومنعًا لتكرار هذه الممارسات.
وتأتي الجولات الرقابية في المواقع ذات النشاط التجاري المرتفع ضمن خطة استباقية مستمرة تشمل جولات يومية ودورية للأحياء، مع استخدام الأنظمة التقنية الحديثة لتوثيق ورصد المخالفات بدقة، بما يتيح سرعة التدخل ومعالجة أي خلل، إلى جانب تنفيذ متابعة لاحقة للمنشآت المخالفة للتأكد من تصحيح أوضاعها.
وتواصل أمانة منطقة الرياض جهودها الرقابية، تعزيزًا للصحة العامة، ورفع مستوى الامتثال بالاشتراطات التنظيمية والصحية والأنظمة، وانسجامًا مع رؤيتها في أن تكون أمانة رائدة لرياض مزدهرة ومستدامة ترتقي بجودة الحياة.

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