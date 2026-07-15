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في قطاع الوسط

أمانة الرياض تنفذ حملة رقابية على منشآت المطاعم السحابية ومطاعم الوجبات السريعة

الأربعاء ١٥ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٧:٢٠ مساءً
أمانة الرياض تنفذ حملة رقابية على منشآت المطاعم السحابية ومطاعم الوجبات السريعة
المواطن - فريق التحرير

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نفذت أمانة منطقة الرياض، ممثلة في قطاع الوسط، وبمشاركة برنامج الامتثال البلدي “مثل”، جولات رقابية ميدانية على منشآت الصحة العامة، شملت المطاعم السحابية ومطاعم الوجبات السريعة، أسفرت عن تحرير (43) مخالفة، ضمن جهودها المستمرة لرفع مستوى الامتثال للاشتراطات الصحية والبلدية، وتعزيز الرقابة على الأسواق، والتحقق من سلامة المنتجات والأطعمة المقدمة للمستهلكين، وحمايةً للصحة العامة خلال فترة الصيف.
وشملت المخالفات المرصودة تغير خواص زيت القلي، وعدم ارتداء القفازات عند تحضير الأطعمة، وعدم تغطية الأغذية المعدة للطبخ، ووضع المنتجات في أماكن غير مناسبة، وتراكم النفايات، بالإضافة إلى المخالفات المتعلقة بانتهاء الرخصة وممارسة النشاط خارج حدود المنشأة.
وتأتي هذه الجهود ضمن أعمال الأمانة المتواصلة؛ تعزيزًا للصحة العامة، ورفعًا لمستوى الامتثال بالاشتراطات التنظيمية والصحية والأنظمة، وانسجامًا مع رؤيتها في أن تكون أمانة رائدة لرياض مزدهرة ومستدامة ترتقي بجودة الحياة.

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