العُلا تُحوّل المباني التاريخية من ذاكرة صامتة إلى فضاءات للحياة والثقافة أمانة الرياض تنفذ حملة رقابية على منشآت المطاعم السحابية ومطاعم الوجبات السريعة القيادة المركزية الأمريكية: تحويل مسار سفينتين تجاريتين حاولتا خرق الحصار سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10704.51 نقاط الشورى يطالب وزارة الصحة بمعالجة فجوات التوظيف وتغطية الاحتياج للكوادر الصحية بجميع المناطق ترامب: متفائل بإنهاء الحرب في أوكرانيا رغم استمرار الهجمات الروسية تقرير دولي: المملكة نموذج رائد في بناء اقتصاد ذكي قائم على البيانات والذكاء الاصطناعي بريطانيا: القبض على رجل هدد بإطلاق النار على رئيس حزب سياسي الخارجية الروسية: القوة الدولية المزمع نشرها في أوكرانيا تهديد وهدف مشروع لنا وزير الشؤون الإسلامية يرعى حفل تكريم اللجان العاملة في موسم حج 1447هـ
نفذت أمانة منطقة الرياض، ممثلة في قطاع الوسط، وبمشاركة برنامج الامتثال البلدي “مثل”، جولات رقابية ميدانية على منشآت الصحة العامة، شملت المطاعم السحابية ومطاعم الوجبات السريعة، أسفرت عن تحرير (43) مخالفة، ضمن جهودها المستمرة لرفع مستوى الامتثال للاشتراطات الصحية والبلدية، وتعزيز الرقابة على الأسواق، والتحقق من سلامة المنتجات والأطعمة المقدمة للمستهلكين، وحمايةً للصحة العامة خلال فترة الصيف.
وشملت المخالفات المرصودة تغير خواص زيت القلي، وعدم ارتداء القفازات عند تحضير الأطعمة، وعدم تغطية الأغذية المعدة للطبخ، ووضع المنتجات في أماكن غير مناسبة، وتراكم النفايات، بالإضافة إلى المخالفات المتعلقة بانتهاء الرخصة وممارسة النشاط خارج حدود المنشأة.
وتأتي هذه الجهود ضمن أعمال الأمانة المتواصلة؛ تعزيزًا للصحة العامة، ورفعًا لمستوى الامتثال بالاشتراطات التنظيمية والصحية والأنظمة، وانسجامًا مع رؤيتها في أن تكون أمانة رائدة لرياض مزدهرة ومستدامة ترتقي بجودة الحياة.