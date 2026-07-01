أمانة الشرقية: بدء أعمال رفع كفاءة جسر الأمير متعب وتحويل الحركة المرورية على مرحلتين

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع إدارة مرور المنطقة، عن بدء تنفيذ أعمال صيانة، ورفع كفاءة جسر شارع الأمير متعب عند تقاطعه مع شارع عثمان بن عفان بمدينة الدمام، ابتداء من يوم الجمعة المقبل، في إطار جهودها لتعزيز السلامة المرورية، والارتقاء بكفاءة البنية التحتية.

وأوضحت الأمانة أن الأعمال ستشمل استبدال فواصل التمدد، وإعادة سفلتة الجسر، بما يسهم في تحسين مستوى السلامة، ورفع كفاءة الطريق، ويضمن استدامة البنية التحتية، وجودة الخدمات المقدمة لمستخدمي الطريق.

وبيّنت أن تنفيذ المشروع سيتم على مرحلتين لضمان انسيابية الحركة المرورية، حيث تتضمن المرحلة الأولى، إغلاق جسر شارع الأمير متعب بالكامل في الاتجاه الغربي، مع تحويل حركة المركبات إلى الجسر المحلي، فيما تشمل المرحلة الثانية، إغلاق الجسر بالكامل في الاتجاه الشرقي، وتحويل الحركة المرورية إلى الجسر المحلي خلال فترة تنفيذ الأعمال.

ودعت أمانة المنطقة الشرقية قائدي المركبات إلى الالتزام بالتحويلات المرورية المؤقتة والتعليمات والإرشادات الميدانية، والاستفادة من الطرق البديلة، لا سيما خلال أوقات الذروة، بما يسهم في الحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق، ويعزز انسيابية الحركة المرورية حتى الانتهاء من أعمال الصيانة.