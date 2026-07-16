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أمانة الشرقية تبدأ أعمال صيانة طريق الملك فهد بالدمام

الخميس ١٦ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١٨ مساءً
أمانة الشرقية تبدأ أعمال صيانة طريق الملك فهد بالدمام
المواطن - واس

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أعلنت أمانة المنطقة الشرقية البدء بتنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة طريق الملك فهد بمدينة الدمام، وذلك على الاتجاه الممتد من جسر طريق الأمير محمد بن فهد حتى جسر طريق مجلس التعاون الخليجي (أبو حدرية)، ضمن برامج الأمانة الهادفة إلى تطوير البنية التحتية وتحسين جودة شبكة الطرق، وتعزيز السلامة المرورية.
وأوضحت الأمانة أن أعمال الصيانة تأتي ضمن الخطة الدورية التي تنفذها الأمانة لرفع كفاءة الطرق والمحافظة على جاهزيتها التشغيلية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة، ورفع جودة الطرق، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية على أحد المحاور الرئيسة بمدينة الدمام.
وأكدت الأمانة أنها تواصل تنفيذ مشاريع وبرامج صيانة وتأهيل الطرق وفق خططها التشغيلية، بما يعزز كفاءة شبكة الطرق، ويرتقي بجودة الخدمات البلدية، ويحقق مستهدفات التنمية الحضرية، وجودة الحياة.
ودعت أمانة المنطقة الشرقية قائدي المركبات إلى الالتزام بالتحويلات المرورية المؤقتة والتعليمات والإرشادات الميدانية، والاستفادة من الطرق البديلة، لا سيما خلال أوقات الذروة، بما يسهم في الحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق، ويعزز انسيابية الحركة المرورية حتى الانتهاء من أعمال الصيانة.

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