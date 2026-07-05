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أمانة الشرقية تبدأ المرحلة الثانية من تطوير شارع الرياض في القطيف

الإثنين ٦ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣٠ صباحاً
أمانة الشرقية تبدأ المرحلة الثانية من تطوير شارع الرياض في القطيف
المواطن - فريق التحرير

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بدأت أمانة المنطقة الشرقية تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير وأنسنة شارع الرياض في محافظة القطيف، بطول 2.2 كيلومتر، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز جودة الحياة والارتقاء بالمشهد الحضري، من خلال تطوير البنية التحتية وتحسين البيئة الحضرية.

ويتضمن المشروع أعمال تطوير الطريق، وإنشاء ممرات مخصصة للمشاة، إلى جانب تنفيذ أعمال التشجير والتجميل وزراعة المسطحات الخضراء، بما يسهم في تحسين المشهد البصري وتوفير بيئة حضرية أكثر راحة وجاذبية للسكان والزوار.

كما يشمل المشروع تركيب منظومة إنارة حديثة، وتحسين انسيابية الحركة المرورية، بما يعزز من كفاءة شبكة الطرق ويرفع مستويات السلامة، في إطار مستهدفات الأمانة الرامية إلى تطوير المرافق العامة، وتحويل الشوارع إلى مساحات حضرية متكاملة تدعم أنماط الحياة الصحية وتواكب مستهدفات جودة الحياة في المنطقة الشرقية.

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