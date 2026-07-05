“أمانة الشرقية” تبدأ تأهيل جسر طريق خادم الحرمين بالخبر

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع إدارة مرور المنطقة الشرقية، تنفيذ مشروع صيانة ورفع كفاءة العناصر الإنشائية لجسر طريق خادم الحرمين الشريفين عند تقاطعه مع طريق الملك خالد بمدينة الخبر، بدءًا من يوم غد الاثنين الموافق 6 يوليو 2026م، وذلك ضمن خططها المستمر لتطوير البنية التحتية، وتعزيز كفاءة شبكة الطرق والجسور، ورفع مستويات السلامة المرورية.

وأوضحت الأمانة أن المشروع يأتي ضمن برامج الصيانة الدورية الهادفة إلى المحافظة على سلامة وكفاءة الجسور وإطالة عمرها التشغيلي ومعالجة العناصر الإنشائية وفق أفضل الممارسات الهندسية؛ بما يضمن استدامة البنية التحتية ويواكب النمو العمراني المتسارع الذي تشهده مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.

وأشارت إلى أن تنفيذ الأعمال يستلزم الإغلاق الكامل لجسر طريق خادم الحرمين الشريفين إلى جانب إغلاق عددٍ من المداخل والمخارج المرتبطة به وفق مراحل التنفيذ بما يضمن سلامة العاملين ومستخدمي الطريق ويتيح للفرق الفنية إنجاز المشروع وفق الجدول الزمني المعتمد.

وبيَّنت أنه سيتم تحويل حركة المركبات القادمة عبر طريق خادم الحرمين الشريفين والمتجهة إلى طريق الملك خالد جنوبًا إلى مخرج طريق الملك سعود بن عبدالعزيز، وذلك للمحافظة على انسيابية الحركة المرورية والحد من الازدحام بالتنسيق المباشر مع إدارة مرور المنطقة الشرقية.

وأوضحت أن المشروع سيتزامن مع تنفيذ إغلاقات مرورية جزئية وعلى مراحل في الطرق المتقاطعة مع الجسر تشمل أجزاءً من طريق خادم الحرمين الشريفين في كلا الاتجاهين إضافة إلى طريق الملك خالد بالاتجاه الشمالي المؤدي إلى طريق خادم الحرمين الشريفين، وفق خطة مرورية مدروسة تراعي متطلبات السلامة وتحد من تأثير الأعمال على الحركة المرورية.

وأكدت أمانة المنطقة الشرقية أن المشروع يأتي ضمن خطط أمانة المنطقة الشرقية الرامية إلى رفع كفاءة شبكة الطرق والجسور وتعزيز جودة البنية التحتية ودعم مستهدفات جودة الحياة من خلال تنفيذ مشاريع الصيانة الوقائية والتأهيل المستمر بما يواكب التنمية العمرانية المتسارعة في المنطقة.

ودعت الأمانة، قائدي المركبات إلى الالتزام بالتحويلات المرورية واللوحات الإرشادية والتعليمات الميدانية واستخدام الطرق البديلة خلال فترة تنفيذ الأعمال خاصة في أوقات الذروة ومؤكدًا استمرار الفرق الفنية في تنفيذ المشروع وفق خطة متكاملة تضمن إنجازه في الوقت المحدد وإعادة فتح الجسر بعد استكمال أعمال الصيانة والتأكد من جاهزيته وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.