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خلال الربع الثاني من 2026

أمانة القصيم ترفع أكثر من 336 ألف طن من النفايات

الإثنين ٦ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١:٥٩ مساءً
أمانة القصيم ترفع أكثر من 336 ألف طن من النفايات
المواطن - فريق التحرير

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رفعت أمانة منطقة القصيم أكثر من 336,180 طنًا من النفايات المنزلية خلال الربع الثاني من عام 2026م في مدينة بريدة، ضمن أعمال النظافة والإصحاح البيئي التي تنفذها في مختلف المدن والمحافظات، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز جودة الحياة والمحافظة على بيئة حضرية نظيفة وآمنة.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة القصيم نايف عبدربه النفيعي، أن أعمال النظافة خلال الفترة ذاتها شملت رفع أكثر من 346,273 طنًا من مخلّفات الهدم والبناء، إلى جانب غسيل وصيانة 488,895 حاوية نفايات، بما يعكس استمرار الجهود الميدانية الرامية إلى رفع كفاءة خدمات النظافة، وتحسين المشهد الحضري.

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