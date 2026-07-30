أمانة القصيم تطرح مشروع تطوير واستثمار مخطط القرعاء على مساحة تتجاوز 965 ألف م²

طرحت أمانة منطقة القصيم مشروع تطوير واستثمار مخطط القرعاء بمدينة بريدة على مساحة تتجاوز 965 ألف متر مربع، ضمن جهودها لتعزيز التنمية الحضرية، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة تسهم في تحقيق مستهدفات التنمية بالمنطقة.

ويتضمن المشروع تنفيذ أعمال البنية التحتية للمخطط، وتشمل السفلتة، والإنارة، وشبكة الكهرباء، وشبكة تصريف السيول؛ بما يعزز جاهزية المخطط، ويرفع كفاءة البنية التحتية، ويحسن مستوى الخدمات المقدمة فيه.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة القصيم نايف بن عبدربه النفيعي أن المشروع يأتي ضمن خطط الأمانة لتطوير المخططات الاستثمارية في مدينة بريدة، وتهيئتها وفق أعلى المعايير، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة، ودعم الحراك التنموي والاستثماري في المنطقة.

وأشار إلى أن موعد فتح مظاريف المشروع سيكون في 15 سبتمبر 2026م، مؤكدًا أن بيانات الفرص الاستثمارية متاحة لجميع المستثمرين عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية “فرص” الإلكترونية، التي تتيح الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية ومواقعها الجغرافية بكل يسر وسهولة.