Icon

الأفواج الأمنية بعسير تقبض على مخالفَيْن لتهريبهما 109,950 قرصًا ممنوعًا Icon أمانة القصيم تطرح مشروع تطوير واستثمار مخطط القرعاء على مساحة تتجاوز 965 ألف م² Icon هيئة الطرق: 5 مسارات رئيسة بين الرياض وجازان تعزز الوصول إلى الوجهات السياحية والزراعية Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك المغرب Icon حرس الحدود بنجران يُقدّم المساعدة لـ 5 مقيمين علقت مركبتهم بالكثبان الرملية Icon أبرزها الاتصالات والغذاء والتوحد.. طرح 49 مشروعًا عبر منصة استطلاع Icon القتل حدًا بحق مدان باستدراج أطفال وتهديدهم واغتصابهم في الشرقية Icon طالع المرزم يواكب ذروة جمرة القيظ وبوادر هجرة الطيور Icon الدفاع الكويتية: وفاة عامل جراء عدوان إيراني آثم استهدف مبنى شركة صينية شمال البلاد Icon مصر: طائرة مسيّرة وراء حريق سفينتين بميناء دمياط Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

أمانة القصيم تطرح مشروع تطوير واستثمار مخطط القرعاء على مساحة تتجاوز 965 ألف م²

الخميس ٣٠ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٣:٤٠ مساءً
أمانة القصيم تطرح مشروع تطوير واستثمار مخطط القرعاء على مساحة تتجاوز 965 ألف م²
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

طرحت أمانة منطقة القصيم مشروع تطوير واستثمار مخطط القرعاء بمدينة بريدة على مساحة تتجاوز 965 ألف متر مربع، ضمن جهودها لتعزيز التنمية الحضرية، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة تسهم في تحقيق مستهدفات التنمية بالمنطقة.
ويتضمن المشروع تنفيذ أعمال البنية التحتية للمخطط، وتشمل السفلتة، والإنارة، وشبكة الكهرباء، وشبكة تصريف السيول؛ بما يعزز جاهزية المخطط، ويرفع كفاءة البنية التحتية، ويحسن مستوى الخدمات المقدمة فيه.
وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة القصيم نايف بن عبدربه النفيعي أن المشروع يأتي ضمن خطط الأمانة لتطوير المخططات الاستثمارية في مدينة بريدة، وتهيئتها وفق أعلى المعايير، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة، ودعم الحراك التنموي والاستثماري في المنطقة.
وأشار إلى أن موعد فتح مظاريف المشروع سيكون في 15 سبتمبر 2026م، مؤكدًا أن بيانات الفرص الاستثمارية متاحة لجميع المستثمرين عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية “فرص” الإلكترونية، التي تتيح الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية ومواقعها الجغرافية بكل يسر وسهولة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد