أمانة القصيم: 290 منفذًا للبيع في 15 حاضنة بلدية لتعزيز الاستثمار ضبط مخالف رعى 25 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز رفع كفاءة طريق الملك فيصل بطول 10 كم لتعزيز انسيابية الحركة في تبوك ضبط 6 مخالفين للأنشطة البحرية في المناطق البحرية بالمملكة “أسر التوحد” تستعد لإطلاق مبادرة “إكسبو صديق للتوحد” بالتعاون مع إكسبو 2030 الرياض أمطار غزيرة وصواعق على منطقة جازان حتى الثامنة مساء تثبيت كسور طفل بـ المسمار النخاعي التلسكوبي بمدينة الملك سلمان الطبية واشنطن لطهران: مضيق هرمز اختبار أول للالتزام بالتفاهمات رياح شديدة على منطقة حائل الأكاديمية الصحية تعلن بدء التقديم على 4 برامج تدريبية
عززت أمانة منطقة القصيم مشاريعها التنموية، من خلال مشروع يضم 290 منفذًا للبيع، موزعة على 15 حاضنة بلدية في مدينة بريدة وعدد من محافظات ومراكز المنطقة، بما يسهم في تحسين المشهد الحضري ودعم التنمية الاقتصادية المحلية.
وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة نايف عبدربه النفيعي، أن المشروع يسهم في توفير بيئات استثمارية منظمة وجاذبة، وتمكين رواد الأعمال والأسر المنتجة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من ممارسة أنشطتهم التجارية، إلى جانب تعزيز الاستفادة من الأصول البلدية ورفع جودة الخدمات.
ويأتي المشروع ضمن جهود الأمانة لتنفيذ مبادرات ومشاريع نوعية تسهم في تطوير البيئة الحضرية، وتنشيط الحركة التجارية، ورفع كفاءة الخدمات البلدية، بما يعزز التنمية الاقتصادية ويواكب مستهدفات التنمية المستدامة في مدن ومحافظات المنطقة.