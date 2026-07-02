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أمانة القصيم: 290 منفذًا للبيع في 15 حاضنة بلدية لتعزيز الاستثمار

الخميس ٢ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٣:٠٨ مساءً
أمانة القصيم: 290 منفذًا للبيع في 15 حاضنة بلدية لتعزيز الاستثمار
المواطن - واس

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عززت أمانة منطقة القصيم مشاريعها التنموية، من خلال مشروع يضم 290 منفذًا للبيع، موزعة على 15 حاضنة بلدية في مدينة بريدة وعدد من محافظات ومراكز المنطقة، بما يسهم في تحسين المشهد الحضري ودعم التنمية الاقتصادية المحلية.
وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة نايف عبدربه النفيعي، أن المشروع يسهم في توفير بيئات استثمارية منظمة وجاذبة، وتمكين رواد الأعمال والأسر المنتجة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من ممارسة أنشطتهم التجارية، إلى جانب تعزيز الاستفادة من الأصول البلدية ورفع جودة الخدمات.
ويأتي المشروع ضمن جهود الأمانة لتنفيذ مبادرات ومشاريع نوعية تسهم في تطوير البيئة الحضرية، وتنشيط الحركة التجارية، ورفع كفاءة الخدمات البلدية، بما يعزز التنمية الاقتصادية ويواكب مستهدفات التنمية المستدامة في مدن ومحافظات المنطقة.

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