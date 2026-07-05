أمانة جدة تصدر وتجدد 17,506 شهادات صحية وتفحص 7,273 عينة غذاء تايوان ترصد 14 سفينة صينية حول أراضيها ساعة تاريخية في معرض عمارة الحرمين الشريفين.. شاهد على العناية بالحرمين روسيا تعلن بدء إنشاء منطقة أمنية عازلة على الحدود مع أوكرانيا هيئة بريطانية: سفينة شحن تعرضت لهجوم قبالة سواحل اليمن عامل خرج لجمع القمامة فعاد بحقيبة مليئة بالذهب والمال “أمانة الشرقية” تبدأ تأهيل جسر طريق خادم الحرمين بالخبر المملكة ودول أوبك بلس تُعدل الإنتاج وتؤكد مجددًا التزامها باستقرار السوق البترولية طيران ناس يحتفل بتدشين أولى رحلاته المباشرة بين جدة والعاصمة المغربية الرباط “سابل” تفرغ أول سفينة قمح في ميناء نيوم بحمولة 66 ألف طن
كشفت أمانة محافظة جدة عن إصدار وتجديد 17,506 شهادات صحية خلال شهر يونيو، وفحص 7,273 عينة غذائية عبر إدارة المختبرات، وذلك في إطار جهودها الرقابية على المنشآت الصحية.
وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية شملت المنشآت الصحية في نطاق 11 بلدية فرعية؛ وتهدف إلى رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية والتي ستنعكس على جودة الخدمات المقدمة، وتساهم في أمن وسلامة الغذاء المقدم للسكان والزائرين.
وأكدت أمانة جدة مواصلة جهودها الرقابية عبر جولاتها الميدانية لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية ورفع مستوى الامتثال، مشيرة إلى أن المنشآت يمكنها الوصول للخدمات البلدية بكل يسر وسهولة عبر منصة “بلدي”، والتي تتيح إمكانية إصدار الشهادة الصحية وطباعتها دون الحاجة لمراجعة الأمانة، وذلك عبر ربط نتائج الفحص الطبي مع منصة الصحة إلكترونيًا.