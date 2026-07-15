أمانة جدة تعزز الرقابة البلدية تزامنًا مع الحركة السياحية في صيف 2026

تواكب أمانة محافظة جدة الحركة السياحية التي تشهدها خلال موسم صيف 2026، بمنظومة رقابية ميدانية تستهدف رفع مستوى الامتثال في المنشآت التجارية والغذائية، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار، بما يدعم تجربة المدينة بوصفها إحدى أبرز الوجهات السياحية في المملكة.

وتنفذ الأمانة جولات رقابية مستمرة على المنشآت الغذائية والأسواق والمراكز التجارية؛ للتحقق من الالتزام بالاشتراطات البلدية والصحية، إلى جانب متابعة المنشآت المرتبطة بالأنشطة السياحية والترفيهية، بما يسهم في المحافظة على سلامة المنتجات وجودة الخدمات المقدمة لمرتاديها.

ويمتد العمل الرقابي ليشمل الأنشطة البحرية والمنشآت الواقعة على الواجهات الساحلية، من خلال متابعة الالتزام بالاشتراطات البلدية والتنظيمية، والتأكد من جاهزية المرافق والخدمات المرتبطة باستقبال الزوار، بما يعزز مستويات السلامة وجودة الخدمة في المواقع التي تشهد كثافة خلال الإجازة الصيفية.

وفي إطار تطوير منظومة الرقابة البلدية، أطلقت أمانة محافظة جدة مؤخرًا التشغيل التجريبي لبرنامج الامتثال البلدي، الذي يعتمد نموذجًا تشغيليًا يركز على رفع كفاءة الزيارات الميدانية، وتعزيز الامتثال للأنظمة والاشتراطات البلدية، بما يسهم في تطوير جودة الرقابة وتحسين تجربة المنشآت ورفع مستوى الخدمات.

وتتكامل الجولات الرقابية مع أعمال المتابعة الميدانية التي تنفذها الإدارات المختصة والبلديات الفرعية؛ لرصد الملاحظات ومعالجتها، وتعزيز حضور الفرق الرقابية في المواقع الحيوية التي تشهد إقبالًا متزايدًا خلال الموسم.

وتسهم هذه المنظومة في دعم الحركة السياحية والاقتصادية التي تشهدها جدة خلال الصيف، من خلال المحافظة على بيئة تجارية وصحية آمنة، ورفع مستوى الامتثال، بما يعكس جودة الخدمات البلدية، ويعزز ثقة السكان والزوار في المرافق والمنشآت التي يقصدونها طوال الموسم.