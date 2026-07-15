Icon

بايدن ينشر مذكراته بعد انتخابات التجديد النصفي Icon فصيل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره السوري Icon ستارمر: سأترك المملكة المتحدة في حال أفضل مما كانت عليه Icon وزير البيئة يدشن حملة “بالتمر أبرك” لتعزيز حضور التمور في الأطباق الغذائية بالمملكة Icon أمانة جدة تعزز الرقابة البلدية تزامنًا مع الحركة السياحية في صيف 2026 Icon وظائف شاغرة في طيران أديل Icon سلطان بن سلمان يزور “المياه الوطنية” ويتعرف على برامجها للمسؤولية الاجتماعية Icon روسيا تدعو إلى الوقف الفوري للقتال في منطقة الخليج والعودة إلى المفاوضات Icon العُلا تُحوّل المباني التاريخية من ذاكرة صامتة إلى فضاءات للحياة والثقافة Icon أمانة الرياض تنفذ حملة رقابية على منشآت المطاعم السحابية ومطاعم الوجبات السريعة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

أمانة جدة تعزز الرقابة البلدية تزامنًا مع الحركة السياحية في صيف 2026

الأربعاء ١٥ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٨:٢٢ مساءً
أمانة جدة تعزز الرقابة البلدية تزامنًا مع الحركة السياحية في صيف 2026
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تواكب أمانة محافظة جدة الحركة السياحية التي تشهدها خلال موسم صيف 2026، بمنظومة رقابية ميدانية تستهدف رفع مستوى الامتثال في المنشآت التجارية والغذائية، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار، بما يدعم تجربة المدينة بوصفها إحدى أبرز الوجهات السياحية في المملكة.
وتنفذ الأمانة جولات رقابية مستمرة على المنشآت الغذائية والأسواق والمراكز التجارية؛ للتحقق من الالتزام بالاشتراطات البلدية والصحية، إلى جانب متابعة المنشآت المرتبطة بالأنشطة السياحية والترفيهية، بما يسهم في المحافظة على سلامة المنتجات وجودة الخدمات المقدمة لمرتاديها.
ويمتد العمل الرقابي ليشمل الأنشطة البحرية والمنشآت الواقعة على الواجهات الساحلية، من خلال متابعة الالتزام بالاشتراطات البلدية والتنظيمية، والتأكد من جاهزية المرافق والخدمات المرتبطة باستقبال الزوار، بما يعزز مستويات السلامة وجودة الخدمة في المواقع التي تشهد كثافة خلال الإجازة الصيفية.
وفي إطار تطوير منظومة الرقابة البلدية، أطلقت أمانة محافظة جدة مؤخرًا التشغيل التجريبي لبرنامج الامتثال البلدي، الذي يعتمد نموذجًا تشغيليًا يركز على رفع كفاءة الزيارات الميدانية، وتعزيز الامتثال للأنظمة والاشتراطات البلدية، بما يسهم في تطوير جودة الرقابة وتحسين تجربة المنشآت ورفع مستوى الخدمات.
وتتكامل الجولات الرقابية مع أعمال المتابعة الميدانية التي تنفذها الإدارات المختصة والبلديات الفرعية؛ لرصد الملاحظات ومعالجتها، وتعزيز حضور الفرق الرقابية في المواقع الحيوية التي تشهد إقبالًا متزايدًا خلال الموسم.
وتسهم هذه المنظومة في دعم الحركة السياحية والاقتصادية التي تشهدها جدة خلال الصيف، من خلال المحافظة على بيئة تجارية وصحية آمنة، ورفع مستوى الامتثال، بما يعكس جودة الخدمات البلدية، ويعزز ثقة السكان والزوار في المرافق والمنشآت التي يقصدونها طوال الموسم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمانة جدة تتلف أكثر من 4.5 أطنان من الأغذية واللحوم المخالفة في الفيصلية
السعودية

أمانة جدة تتلف أكثر من 4.5 أطنان...

السعودية