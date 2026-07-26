“أمانة جدة” تعزز الوعي بالسلامة المائية عبر فعاليات اليوم العالمي للوقاية من الغرق

نظّمت أمانة جدة أمس بالتزامن مع اليوم العالمي للوقاية من الغرق، فعاليات توعوية في شاطئ “الكوكيان” بأبحر الجنوبية، و”شاطئ المحازم”, و”شاطئ اللؤلؤ” بالتعاون مع هيئة الصحة العامة (وقاية)، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، وحرس الحدود؛ بهدف رفع الوعي بمخاطر الغرق وتعزيز السلوكيات الوقائية لدى مرتادي الشواطئ.

وتضمنت الفعاليات تقديم رسائل توعوية وإرشادات حول السباحة الآمنة، وأهمية الالتزام بتعليمات السلامة، ومراقبة الأطفال، إلى جانب التعريف بالإجراءات الصحيحة للتعامل مع الحالات الطارئة، بما يسهم في الحد من حوادث الغرق ونشر ثقافة الوقاية بين أفراد المجتمع.

وأوضح مدير عام خدمة المجتمع بأمانة محافظة جدة ماجد عمر السلمي، أن الفعالية تأتي ضمن البرامج التوعوية الهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، ونشر الممارسات الوقائية التي تسهم في حماية الأرواح ورفع مستوى السلامة في الشواطئ.