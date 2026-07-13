تمكين المرأة في السعودية.. 44% في المناصب القيادية و32% في الأمن السيبراني أمانة جدة تتلف أكثر من 4.5 أطنان من الأغذية واللحوم المخالفة في الفيصلية ضبط مواطن رعى 60 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز ترامب: إعادة الحصار على إيران و20% رسوم على الشحنات العابرة لمضيق هرمز خالد بن ناصر يتخرج من القيادة والأركان بالبحرين ضيوف برنامج خادم الحرمين يغادرون المدينة المنورة متجهين إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة الداخلية: السجن والغرامة لمن يتأخر عن المغادرة عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول رشاد العليمي: حماية سيادة اليمن واجب وطني دستوري لا يقبل التهاون أمريكا تعلن عن استخدام سلاح جديد لأول مرة في ضرباتها ضد إيران أمير الحدود الشمالية يضع حجر الأساس لمشروع مصنع اللقاحات البكتيرية البيطرية
أتلفت أمانة محافظة جدة أكثر من 4.5 أطنان من الأغذية واللحوم مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك، خلال حملة ميدانية مشتركة نفذتها في حي الفيصلية، أسفرت عن ضبط وإغلاق خمسة مواقع عشوائية استُغلت في ممارسة أنشطة تجارية مخالفة داخل منطقة سكنية.
وأوضح المدير العام لرصد ومعالجة الظواهر السلبية بالأمانة ياسر بن سراج بخش، أن الفرق الرقابية رصدت استغلال عدد من الشقق السكنية في تشغيل أنشطة تجارية وغذائية مخالفة، شملت مطاعم ومطابخ ومعامل غذائية وتموينات وصالونات حلاقة، تعمل في بيئات تفتقر للاشتراطات الصحية والنظامية.
وأشار إلى أن الحملة أسفرت عن إتلاف كميات من اللحوم مجهولة المصدر والأغذية المحضرة بطرق غير نظامية، ومصادرة المعدات المستخدمة، وإغلاق المواقع المخالفة، فيما جرى تسليم المواد الصالحة للاستهلاك إلى جمعية حفظ النعمة (استدامة)، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وأفاد أن الفرق الميدانية رصدت كذلك استغلال المباني المخالفة سكنًا للعمالة، مبينًا أن الحملة نُفذت بدعم من بلدية المطار الفرعية، وبمشاركة عدد من الجهات المختصة.
وأكدت أمانة جدة مواصلة جهودها في رصد ومعالجة الظواهر السلبية، وتعزيز الرقابة على الأنشطة الاقتصادية المخالفة، بما يسهم في حماية الصحة العامة ورفع مستوى الامتثال للاشتراطات النظامية، داعيةً إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق “بلدي” أو مركز البلاغات الموحد (940).