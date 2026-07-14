أمانة عسير تصادر 3 أطنان من الفواكه والخضار مجهولة المصدر

كثفت أمانة منطقة عسير جولاتها الرقابية الميدانية للحد من ظاهرة البيع الجائل، وتعزيز الامتثال للأنظمة، والمحافظة على الصحة العامة، وتحسين المشهد الحضري.

وأوضحت الأمانة أن فرق الرقابة المسائية نفذت أمس جولات ميدانية استهدفت مواقع انتشار الباعة الجائلين، أسفرت عن مصادرة 2988 كيلوجرامًا من الفواكه والخضار المعروضة بطرق مخالفة وعشوائية ومجهولة المصدر، والتي كانت تُدار من قبل عمالة سائبة، وذلك ضمن جهودها المستمرة لمعالجة الممارسات المخالفة وضمان سلامة المنتجات المعروضة.

وأفادت بأن الكميات المصادرة سُلِّمت إلى جمعية حفظ النعمة للاستفادة منها وفق الإجراءات المعتمدة، بما يسهم في دعم العمل الخيري والحد من هدر الغذاء.

وأكدت أمانة منطقة عسير استمرار حملاتها الرقابية اليومية على مواقع البيع الجائل والأسواق، بما يعزز الامتثال للأنظمة، ويحافظ على الصحة العامة، ويرتقي بجودة الخدمات والمشهد الحضري، داعيةً الجميع إلى شراء احتياجاتهم من المنافذ النظامية المرخصة؛ حفاظًا على سلامة المستهلك.