أمانة عسير تصادر 3 أطنان من الفواكه والخضار مجهولة المصدر دوريات الأمن تضبط 4 مقيمين لممارستهم التسول في جدة ترامب يهدد باستهداف “جبل المعول” بالقرب من منشأة نطنز النووية في إيران أسبانيا إلى نهائي كأس العالم بثنائية في شباك فرنسا أمريكا تعلن استئناف محاصرة الموانئ الإيرانية وشنّ ضربات جديدة مصر تدين استهداف المملكة: ندعم الرياض في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسلامة أراضيها شواطئ جازان وجهة صيفية تستقطب المتنزهين بمرافق متكاملة غارات وهجمات إسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان جامعة الملك خالد تطلق برنامج التدريب الصيفي بـ30 برنامجًا تدريبيًا الدفاع الكويتية: اعتراض 39 هدفاً معادياً وإصابة 4 عسكريين باستهداف قطعة بحرية المصدر:
كثفت أمانة منطقة عسير جولاتها الرقابية الميدانية للحد من ظاهرة البيع الجائل، وتعزيز الامتثال للأنظمة، والمحافظة على الصحة العامة، وتحسين المشهد الحضري.
وأوضحت الأمانة أن فرق الرقابة المسائية نفذت أمس جولات ميدانية استهدفت مواقع انتشار الباعة الجائلين، أسفرت عن مصادرة 2988 كيلوجرامًا من الفواكه والخضار المعروضة بطرق مخالفة وعشوائية ومجهولة المصدر، والتي كانت تُدار من قبل عمالة سائبة، وذلك ضمن جهودها المستمرة لمعالجة الممارسات المخالفة وضمان سلامة المنتجات المعروضة.
وأفادت بأن الكميات المصادرة سُلِّمت إلى جمعية حفظ النعمة للاستفادة منها وفق الإجراءات المعتمدة، بما يسهم في دعم العمل الخيري والحد من هدر الغذاء.
وأكدت أمانة منطقة عسير استمرار حملاتها الرقابية اليومية على مواقع البيع الجائل والأسواق، بما يعزز الامتثال للأنظمة، ويحافظ على الصحة العامة، ويرتقي بجودة الخدمات والمشهد الحضري، داعيةً الجميع إلى شراء احتياجاتهم من المنافذ النظامية المرخصة؛ حفاظًا على سلامة المستهلك.