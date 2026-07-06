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أمريكا تسجل 19 وفاة في ولاية نيوجيرسي بسبب موجة الحر

الإثنين ٦ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٩ صباحاً
أمريكا تسجل 19 وفاة في ولاية نيوجيرسي بسبب موجة الحر
المواطن - فريق التحرير

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سجّلت السلطات الأمريكية 19 حالة وفاة على الأقل في ولاية نيوجيرسي يشتبه بارتباطها بموجة حر شديدة استمرت عدة أيام.

وأفاد مفوض الصحة في ولاية نيوجيرسي، راينارد واشنطن أن حالات الوفاة المشتبه في ارتباطها بالحرارة الشديدة بدأت تسجل منذ يوم الخميس الماضي، وإن معظمها وقع في المناطق الوسطى والشمالية من نيوجيرسي، موضحًا أن العديد من الضحايا عثر عليهم داخل منازل تفتقر إلى أجهزة تكييف الهواء، فيما عثر على آخرين خارج منازلهم وفي الشوارع أو داخل سيارات متوقفة.

من جانبها، وصفت حاكمة ولاية نيوجيرسي ميكي شيريل، موجة الحر الحالية بأنها الأشد التي تشهدها الولاية منذ أكثر من 14 عامًا، محذرة من تأثيراتها على مختلف الفئات العمرية، مضيفة أن مخاطر الحرارة المرتفعة لا تقتصر على كبار السن أو الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، بل تمتد لتشمل جميع السكان.

وتزامنت موجة الحر مع عواصف عنيفة ضربت عدة مناطق في الولايات المتحدة، وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن نحو مليون منزل ومنشأة تجارية.

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