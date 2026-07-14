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أمريكا تعلن استئناف محاصرة الموانئ الإيرانية وشنّ ضربات جديدة

الأربعاء ١٥ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠٠ صباحاً
أمريكا تعلن استئناف محاصرة الموانئ الإيرانية وشنّ ضربات جديدة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، مساء اليوم، شنّ جولة إضافية من الضربات ضد إيران.
وأوضحت القيادة في بيان، أن هذه الضربات تهدف إلى مواصلة تقويض القدرات الإيرانية المستخدمة في مهاجمة حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن ضرباتها تأتي في وقت بدأت فيه القوات الأمريكية استئناف الحصار البحري للموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن أمس الاثنين، فرض حصار بحري من جديد على إيران لضمان حرية وسلامة الملاحة الدولية, فيما نفذت القيادة المركزية الأمريكية، ثلاث موجات خلال الأيام الماضية من الضربات العسكرية ضد إيران.

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