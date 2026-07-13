أمريكا تعلن عن استخدام سلاح جديد لأول مرة في ضرباتها ضد إيران

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، اليوم الاثنين، أنها استخدمت، للمرة الأولى طائرات مسيرة هجومية أحادية الاتجاه، ومسيرات بحرية هجومية أحادية الاتجاه في الضربات التي نفَّذتها ضد إيران، أمس الأحد.

وقالت القيادة المركزية: “هذه المُسيَّرات منخفضة التكلفة، المستوحاة من مُسيرات (شاهد) الإيرانية، باتت تنفذ الرد الأميركي”. لكنها لم توضح في بيانها نوع هذه المسيّرات على وجه التحديد أو عدد كل فئة منها التي شاركت في الهجمات، بحسب تقرير نشرته شبكة CNN.

من جانبه، قال المحلل العسكري كارل شوستر، المدير السابق لمركز الاستخبارات المشتركة في القيادة الأميركية في المحيط الهادئ، إن الولايات المتحدة اختبرت أنواعاً عدة منها، مشيراً إلى أن المركبة السطحية غير المأهولة من فئة (Fleet-class USV) تُعد الأنسب لتنفيذ هجمات أحادية الاتجاه.

وأضاف لشبكة CNN أن هذه الزوارق صُممت أساساً لمهام مكافحة الألغام والحرب المضادة للغواصات، إلا أن سرعتها التي تتجاوز 40 ميلاً في الساعة تجعلها قابلة للتكييف لتنفيذ هجمات انتحارية.

كما أشار إلى أن تكلفة الزورق الواحد تتجاوز مليوني دولار، ولكنه “سيكون من الصعب اعتراضه”، لافتاً إلى أن الزوارق غير المأهولة ومسيرات “LUCAS” صُممت لتُطلق من سفن القتال الساحلي التابعة للبحرية الأميركية.