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أمريكا: مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين في حادث إطلاق نار في سياتل

الإثنين ٢٧ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣٨ صباحاً
أمريكا: مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين في حادث إطلاق نار في سياتل
المواطن - فريق التحرير

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قال متحدث باسم إدارة الإطفاء في مدينة سياتل الأمريكية إن إطلاق نار أسفر عن مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين، من بينهم طفل، مساء يوم الأحد خلال مهرجان شعبى للطعام بالقرب من برج “سبيس نيدل” في سياتل.

واندلع إطلاق النار في حدود الساعة 6 مساء الأحد في مركز سياتل أثناء مهرجان “بايت أوف سياتل”. وكانت الشرطة تحقق في حادث إطلاق النار وحثت الناس على تجنب المنطقة الواقعة في الشمال الغربي المباشر لوسط المدينة. ولم تذكر السلطات على الفور ما إذا كان هناك أي شخص قيد الاحتجاز.

وقالت جريس نونيز، المتحدثة باسم إدارة الإطفاء في سياتل، إن شخصين لقيا حتفهما في موقع الحادث.

وأضافت نونيز أنه تم نقل خمسة مصابين إلى مركز هاربورفيو الطبي، من بينهم امرأة تبلغ من العمر 56 عاما في حالة خطيرة.

وأوضحت أن طفلا يبلغ من العمر عامين، ورجلا يبلغ من العمر 23 عاما، وامرأة تبلغ من العمر 39 عاما في حالة مستقرة، بينما أصيبت امرأة تبلغ من العمر 40 عاما بجروح طفيفة.

وتواجد عدد كبير من قوات الشرطة وطواقم الطوارئ وبدأوا في إخلاء المنطقة المحيطة بمجمع الفعاليات المترامي الأطراف بمركز سياتل. ولم تذكر السلطات بالتحديد أين وقع إطلاق النار في الحدث الذي كان يضم مناطق خارجية وأخرى داخلية.

وقال بوب فيرجسون، حاكم ولاية واشنطن، إنه كان يتلقى إحاطات وتم نشر ضباط من فرقة التدخل السريع التابعة لدورية الولاية لمساعدة الشرطة المحلية.

وقال فيرجسون في بيان: “دعواتي لعائلات الضحايا، ورجال الاستجابة الأولى بينما يعملون للحفاظ على سلامة الناس”.

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