أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد على عدة مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى-، هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من تلك المناطق، وتؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الطريق الساحلي الواصل إلى جازان كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقة نجران وتبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 12 – 35 كم/ساعة وغربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 – 40 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

فيما ستكون حركة الرياح على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 – 35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية شرقية إلى شرقية تتحول مساءً إلى شمالية بسرعة 10 – 25 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الأوسط والجنوبي وحلة البحر خفيف إلى متوسط الموج.