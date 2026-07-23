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أمطار غزيرة على منطقة جازان حتى الثامنة مساء 

الخميس ٢٣ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠٧ صباحاً
أمطار غزيرة على منطقة جازان حتى الثامنة مساء 
المواطن - واس

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نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على محافظات الحرث، والدائر (بني مالك)، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأحد المسارحة، وأبو عريش، والطوال، وصامطة، وضمد، وصبيا، والدرب، وبيش، ومركز الفطيحة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

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