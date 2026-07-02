أمطار غزيرة وصواعق على منطقة جازان حتى الثامنة مساء تثبيت كسور طفل بـ المسمار النخاعي التلسكوبي بمدينة الملك سلمان الطبية واشنطن لطهران: مضيق هرمز اختبار أول للالتزام بالتفاهمات رياح شديدة على منطقة حائل الأكاديمية الصحية تعلن بدء التقديم على 4 برامج تدريبية فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير خارجية اليابان القصيم.. تنوع طبيعي يعزز مكانتها وجهة للسياحة البيئية طرح المناقصة الرابعة لهذا العام لاستيراد 655 ألف طن قمح حريق غابات يجبر عشرات السكان على إخلاء منازلهم جنوب فرنسا أسعار النفط تهبط بنحو 1%
نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على محافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.