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أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة الباحة حتى الثامنة مساء

الأربعاء ١٥ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٥١ صباحاً
أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة الباحة حتى الثامنة مساء
المواطن - واس

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نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وجريان للسيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة ومحافظات العقيق، وبلجرشي، والمندق، وبني حسن، والقرى، والأجزاء المجاورة لها.
وبيَّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

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