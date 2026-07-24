أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة الباحة

نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وجريان للسيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة ومحافظات: العقيق، وبلجرشي، والمندق، وبني حسن، والقرى، والأجزاء المجاورة لها.

وبيَّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.

فيما نبَّه المركز من هطول أمطار خفيفة، مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على محافظات المخواة، وقلوة، وغامد الزناد، والحجرة، والأجزاء المجاورة لها.

وبيَّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.