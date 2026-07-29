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أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة الباحة

الأربعاء ٢٩ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١٩ صباحاً
أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة الباحة
المواطن - واس

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نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وجريان للسيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة ومحافظات العقيق، وبلجرشي، والمندق، وبني حسن، والقرى، والمخواة، وقلوة، وغامد الزناد، والحجرة، والأجزاء المجاورة لها.
وبيَّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

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