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أمطار ورياح نشطة على منطقة الباحة حتى الثامنة مساء 

الخميس ١٦ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٥١ صباحاً
أمطار ورياح نشطة على منطقة الباحة حتى الثامنة مساء 
المواطن - واس

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نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار على منطقة الباحة، مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات بلجرشي، والعقيق، والقرى، وبني حسن، والمندق، والأجزاء المجاورة لها.
وبيَّن أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

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