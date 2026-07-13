أمريكا تعلن عن استخدام سلاح جديد لأول مرة في ضرباتها ضد إيران أمير الحدود الشمالية يضع حجر الأساس لمشروع مصنع اللقاحات البكتيرية البيطرية البيوت الطينية في ثول.. ذاكرة المكان التي نسجتها القرون على ساحل البحر الأحمر مواد كتابة الوحي في العهد النبوي.. شواهد تاريخية بمتحف القرآن الكريم بمكة المكرمة القصاص من مواطن قتل آخر بطلقات نارية في تبوك #يهمك_تعرف | البلديات والإسكان: تجديد الرخص التجارية إلكترونيًّا عبر منصة بلدي ولي العهد يعزي هاتفيًا أمير قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني قوة دفاع البحرين: اعتراض وتدمير عدد من الاعتداءات الإيرانية وزير الدفاع اليمني: القوات المسلحة اليمنية سترد على أي اختراق إيراني للأجواء اليمنية روسيا.. قتلى وجرحى في هجوم بالمسيّرات على موسكو
وضع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم، حجر الأساس لمشروع مصنع اللقاحات البكتيرية البيطرية، بحضور المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الحدود الشمالية محمد بن عبدالله الحتيرشي.
واستمع سموه إلى شرح عن المشروع ومكوناته ومراحل تنفيذه، ودوره في تطوير قطاع الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الحيوي، بما يسهم في دعم وتوطين صناعة لقاحات الثروة الحيوانية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ونوّه سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بما يحظى به القطاع الزراعي والثروة الحيوانية من دعم واهتمام من القيادة الحكيمة -أيدها الله-، مؤكدًا أهمية المشروعات النوعية التي تسهم في تعزيز الاستدامة، وتنمية الاستثمارات، ودعم منظومة الأمن الغذائي في المنطقة.
ويُعد المشروع من المشروعات المتخصصة الهادفة إلى رفع كفاءة إنتاج اللقاحات البيطرية، وتعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال، ودعم الخدمات المقدمة لمربي الثروة الحيوانية.