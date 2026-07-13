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أمير الحدود الشمالية يضع حجر الأساس لمشروع مصنع اللقاحات البكتيرية البيطرية

الإثنين ١٣ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٣:٣١ مساءً
أمير الحدود الشمالية يضع حجر الأساس لمشروع مصنع اللقاحات البكتيرية البيطرية
المواطن - واس

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وضع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم، حجر الأساس لمشروع مصنع اللقاحات البكتيرية البيطرية، بحضور المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الحدود الشمالية محمد بن عبدالله الحتيرشي.

واستمع سموه إلى شرح عن المشروع ومكوناته ومراحل تنفيذه، ودوره في تطوير قطاع الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الحيوي، بما يسهم في دعم وتوطين صناعة لقاحات الثروة الحيوانية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ونوّه سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بما يحظى به القطاع الزراعي والثروة الحيوانية من دعم واهتمام من القيادة الحكيمة -أيدها الله-، مؤكدًا أهمية المشروعات النوعية التي تسهم في تعزيز الاستدامة، وتنمية الاستثمارات، ودعم منظومة الأمن الغذائي في المنطقة.

ويُعد المشروع من المشروعات المتخصصة الهادفة إلى رفع كفاءة إنتاج اللقاحات البيطرية، وتعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال، ودعم الخدمات المقدمة لمربي الثروة الحيوانية.

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