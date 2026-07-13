أمير الرياض يزور سفارة قطر بالمملكة ويعزي في وفاة الشيخ حمد بن خليفة

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قام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بزيارة اليوم لسفارة دولة قطر في الرياض، قدم خلالها واجب العزاء والمواساة في وفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر السابق -رحمه الله-.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر السفارة سفير دولة قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية وعدد من أعضاء السفارة.
وسأل سموه الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.
من جانبه أعرب سفير دولة قطر لدى المملكة عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الرياض على تعزيته ومشاعره الطيبة، داعيًا الله للفقيد بالرحمة والمغفرة.