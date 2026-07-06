أمير الرياض يعزي في وفاة رئيس مركز العطار التابع لمحافظة المجمعة موجة حارة ورياح نشطة على المنطقة الشرقية 3 مواجهات مثيرة تُسدل الستار على دور الـ16 في كأس العالم تنبيه من أتربة مثارة على منطقة تبوك القبض على مواطنين لترويجهما أدوية محظورة في المدينة المنورة الصين تجري تجربة صاروخية بالمحيط الهادئ واليابان تنتقد الذهب يستقر قرب أعلى مستوى في أسبوعين فيضانات وإجلاء السكان جنوب نيوزيلندا بسبب الأمطار الغزيرة الدولار قرب أدنى مستوى في أسبوعين أمريكا تسجل 19 وفاة في ولاية نيوجيرسي بسبب موجة الحر
قدَّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، تعازيه ومواساته إلى عبدالله بن عبدالمجيد السيف في وفاة والده رئيس مركز العطار التابع لمحافظة المجمعة عبدالمجيد السيف -رحمه الله-.
وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
وأعرب السيف عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته.