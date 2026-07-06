أمير الرياض يعزي في وفاة رئيس مركز العطار التابع لمحافظة المجمعة

قدَّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، تعازيه ومواساته إلى عبدالله بن عبدالمجيد السيف في وفاة والده رئيس مركز العطار التابع لمحافظة المجمعة عبدالمجيد السيف -رحمه الله-.

وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأعرب السيف عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته.