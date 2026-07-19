أنظار العالم تتجه إلى نهائي مونديال 2026 بين إسبانيا والأرجنتين

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية اليوم، إلى المباراة النهائية لكأس العالم 2026، التي تجمع المنتخب الإسباني ونظيره الأرجنتيني، في مواجهة تحمل كل مقومات الإثارة بين بطل أوروبا وحامل لقب العالم، على أرضية ملعب يحتضن الفصل الأخير من نسخة استثنائية شهدت تنافسًا كبيرًا منذ انطلاقتها.

ويدخل المنتخب الإسباني النهائي باحثًا عن لقبه العالمي الثاني بعد تتويجه الأول عام 2010، مستندًا إلى أداء جماعي متوازن فرض به نفسه كونه أحد أكثر المنتخبات اكتمالًا في البطولة، إذ لم يخسر أي مباراة، واستعاد هيبته تدريجيًا بعد تعادل افتتاحي أمام الرأس الأخضر، قبل أن يشق طريقه بثبات نحو النهائي عبر انتصارات على المنتخب السعودي، والأوروغواي، والنمسا، والبرتغال، وبلجيكا، ثم فرنسا، مؤكدًا قدرته على الجمع بين الاستحواذ الفعال والصلابة الدفاعية والحسم في اللحظات الكبرى.

وفي المقابل، يخوض المنتخب الأرجنتيني النهائي وهو يحمل آمال الاحتفاظ باللقب العالمي الذي أحرزه في النسخة الماضية، بعدما قدم رحلة مليئة بالإثارة والعودة في أصعب الظروف، فحقق العلامة الكاملة في دور المجموعات، ثم تجاوز الرأس الأخضر، وقلب تأخره أمام مصر إلى انتصار، قبل أن يعبر سويسرا وإنجلترا ليؤكد شخصية البطل وقدرته على تجاوز أصعب الاختبارات.

وتحمل المواجهة صراعًا تكتيكيًا من الطراز الرفيع بين المدرب الإسباني لويس دي لا فوينتي، الذي أعاد المنتخب الإسباني إلى واجهة كرة القدم العالمية بأسلوب يعتمد على السيطرة والضغط العالي والانضباط الجماعي، ونظيره الأرجنتيني ليونيل سكالوني، الذي واصل قيادة منتخب بلاده بثبات، معتمدًا على خبرة لاعبيه ومرونتهم التكتيكية وقدرتهم على التعامل مع مختلف سيناريوهات المباريات.

وتضع المباراة جيلين من النجوم في مواجهة مباشرة، إذ يتطلع الإسباني لامين جمال إلى كتابة فصل جديد في مسيرته وهو في بداية مشواره الدولي، إلى جانب ميكل أويارسابال، وفابيان رويز، وبيدرو بورو، فيما يعول المنتخب الأرجنتيني على خبرة قائده ليونيل ميسي، الذي واصل تحطيم الأرقام القياسية في البطولة، إلى جانب لاوتارو مارتينيز، وإنزو فرنانديز، وخوليان ألفاريز.

وتبرز المواجهة أيضًا بوصفها صراعًا بين أفضل خط دفاع في البطولة وأحد أكثر خطوط الهجوم فاعلية، فإسبانيا استقبلت هدفًا واحدًا فقط في الأدوار الإقصائية، بينما أظهرت الأرجنتين قدرة استثنائية على العودة في النتيجة وحسم المباريات في الدقائق الأخيرة، وهو ما يمنح النهائي طابعًا مفتوحًا يصعب معه ترجيح كفة أحد الطرفين.

ويترقب العالم ما إذا كانت إسبانيا ستنجح في استعادة العرش العالمي بعد غياب دام 16 عامًا، أم أن الأرجنتين ستحتفظ بالكأس للمرة الثانية تواليًا، في ليلة ينتظر أن تكتب فصلًا جديدًا في تاريخ كأس العالم، وتجمع بين مدرستين كرويتين صنعتا كثيرًا من أمجاد اللعبة، في مواجهة ستبقى راسخة في ذاكرة الجماهير.