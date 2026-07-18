أوامر إجلاء للسكان بسبب العواصف والأمطار في بولندا

أصدرت السلطات في بولندا اليوم، أوامر إجلاء للسكان في مناطق واسعة من البلاد، بسبب التحذيرات من عواصف وأمطار غزيرة وانقطاعات للكهرباء.

وذكر “راديو بولندا” المحلي، أن هيئة الأرصاد الجوية أصدرت تحذيرًا من العواصف في معظم مناطق وسط وشرق وجنوب البلاد، إذ من المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 90 كيلومترًا في الساعة.

كما حثّت السلطات السكان على الابتعاد عن المناطق الخطرة والاستعداد لحوادث انقطاع الكهرباء، فيما سجّلت سلطات الإطفاء والطوارئ وقوع حوادث سقوط أشجار وانقطاع للطرق وانهيارات لأسقف المنازل.