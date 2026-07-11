أوامر ملكية.. إعفاء احمد العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية وتعيين بندر الخريف

الرقم: أ / 21

التاريخ: 26 / 1 / 1448هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 210 ) بتاريخ 25 / 4 / 1440هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 278 ) بتاريخ 15 / 7 / 1444هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 20 ) بتاريخ 26 / 1 / 1448هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولًا: يعفى معالي المهندس / احمد بن عبدالعزيز بن المحمد العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية من منصبه.

ثانيًا: يكلف معالي الأستاذ / بندر بن ابراهيم بن عبدالله الخريف وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء بالقيام بعمل محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالإضافة إلى عمله.

ثالثًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود