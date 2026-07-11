أوامر ملكية.. إعفاء بندر الخريف وتعيين عبدالعزيز بن سلمان وزيرًا للصناعة والثروة المعدنية إضافةً لاستمراره وزيرًا للطاقة

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صدر اليوم عدد من الأوامر الملكية، فيما يلي نصوصها:
الرقم: أ / 19
التاريخ: 26 / 1 / 1448هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 62 ) بتاريخ 1 / 3 / 1444هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولًا: يعفى معالي الأستاذ / بندر بن ابراهيم بن عبدالله الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية من منصبه.
ثانيًا: يعين صاحب السمو الملكي الأمير / عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيرًا للصناعة والثروة المعدنية إضافةً لاستمراره وزيرًا للطاقة.
ثالثًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.