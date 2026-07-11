Icon

بأمر الملك سلمان.. تعيين احسان بافقيه أمينًا لمحافظة جدة بالمرتبة الممتازة Icon أوامر ملكية.. تعيين شلعان بن شلعان مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة Icon بأمر الملك سلمان.. إعفاء شلعان بن شلعان وكيل النيابة العامة من منصبه Icon أوامر ملكية.. إعفاء احمد العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية وتعيين بندر الخريف Icon بأمر الملك سلمان.. تعيين بندر الخريف وزير دولة وعضوًا بمجلس الوزراء Icon أوامر ملكية.. إعفاء بندر الخريف وتعيين عبدالعزيز بن سلمان وزيرًا للصناعة والثروة المعدنية إضافةً لاستمراره وزيرًا للطاقة Icon كوريا الشمالية تنتقد واشنطن وحلف الناتو بعد قمة أنقرة Icon مسؤول أمريكي: لا اتفاق مع إيران دون الحصول على اليورانيوم عالي التخصيب Icon تنبيه من رياح شديدة على منطقة حائل Icon الهيئة الملكية لمحافظة العُلا تطلق موسم “خيرات العُلا” Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية

أوامر ملكية.. إعفاء بندر الخريف وتعيين عبدالعزيز بن سلمان وزيرًا للصناعة والثروة المعدنية إضافةً لاستمراره وزيرًا للطاقة

السبت ١١ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٣:٥١ مساءً
أوامر ملكية.. إعفاء بندر الخريف وتعيين عبدالعزيز بن سلمان وزيرًا للصناعة والثروة المعدنية إضافةً لاستمراره وزيرًا للطاقة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

 

صدر اليوم عدد من الأوامر الملكية، فيما يلي نصوصها:

الرقم: أ / 19
التاريخ: 26 / 1 / 1448هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 62 ) بتاريخ 1 / 3 / 1444هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولًا: يعفى معالي الأستاذ / بندر بن ابراهيم بن عبدالله الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية من منصبه.
ثانيًا: يعين صاحب السمو الملكي الأمير / عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيرًا للصناعة والثروة المعدنية إضافةً لاستمراره وزيرًا للطاقة.
ثالثًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أوامر ملكية.. إعفاء احمد العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية وتعيين بندر الخريف
السعودية

أوامر ملكية.. إعفاء احمد العوهلي محافظ الهيئة...

السعودية
بأمر الملك سلمان.. إعفاء شلعان بن شلعان وكيل النيابة العامة من منصبه
السعودية

بأمر الملك سلمان.. إعفاء شلعان بن شلعان...

السعودية
أوامر ملكية.. تعيين شلعان بن شلعان مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة
السعودية

أوامر ملكية.. تعيين شلعان بن شلعان مستشارًا...

السعودية
بأمر الملك سلمان.. تعيين احسان بافقيه أمينًا لمحافظة جدة بالمرتبة الممتازة
السعودية

بأمر الملك سلمان.. تعيين احسان بافقيه أمينًا...

السعودية
أوامر ملكية.. تعيين محمد المطلق نائبًا لوزير العدل بالمرتبة الممتازة
السعودية

أوامر ملكية.. تعيين محمد المطلق نائبًا لوزير...

السعودية
بأمر الملك سلمان.. تعيين بندر الخريف وزير دولة وعضوًا بمجلس الوزراء
السعودية

بأمر الملك سلمان.. تعيين بندر الخريف وزير...

السعودية