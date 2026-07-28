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أوغندا تعلن القضاء على مرض “إيبولا”

الثلاثاء ٢٨ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٨ مساءً
أوغندا تعلن القضاء على مرض “إيبولا”
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت أوغندا اليوم، أنها تمكنت من القضاء على مرض “إيبولا”.

وأكد وزير الصحة الأوغندي كريس كاريومونسي، وفقًا لوكالة “بلومبرج” للأنباء أن بلاده أكملت فترة الملاحظة التي تستمر (42) يومًا بعد خروج آخر مريض مصاب بالمرض من المستشفى في (14) يونيو الماضي، مبينًا أن الحدود ستبقى مغلقة مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، في الوقت الذي تواصل فيه بذل الجهود لاحتواء الفيروس.

ويأتي هذا الإعلان بعد تمكن أوغندا من السيطرة على المرض، في وقت تواصل فيه حالات الإصابة الارتفاع في الكونغو.

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