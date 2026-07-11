أوكرانيا: إصابة 10 أشخاص في هجمات روسية على كييف

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قال فيتالي كليتشكو عمدة العاصمة الأوكرانية كييف ورئيس الإدارة العسكرية للمدينة تيمور تكاتشينكو، على تطبيق تيليجرام، اليوم السبت، إن كييف تعرضت لقصف صاروخي مجددا خلال الليل، حيث هاجمت روسيا المدينة باستخدام الصواريخ الباليستية.
وقالت السلطات إن عشرة أشخاص على الأقل أصيبوا في الضربات. وقالت خدمة الدفاع المدني إن قائمة المصابين شملت طفلا.
وشهد مراسل لوكالة الأنباء الألمانية في المنطقة عدة موجات من الهجمات، بينما حثت السلطات السكان على التوجه إلى الملاجئ.
وتسببت الهجمات في اندلاع حرائق في عدة أحياء. ووفقا للمعلومات الأولية التي قدمها تكاتشينكو، وقعت أضرار في منطقة في الجزء الشرقي من المدينة.
وأضاف أن حريقا اندلع في مبنى إداري في الجزء الغربي من كييف. كما تضرر مبنى غير مأهول.