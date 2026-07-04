أوكرانيا تشن هجوما واسعا على سانت بطرسبرج وليننجراد ومحطات نفط

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تعرضت سانت بطرسبرج، ثاني أكبر مدن روسيا، ومنطقة لينينجراد المحيطة بها، السبت لهجوم أوكراني كبير بطائرات بدون طيار “درونز” خلال الليل، فيما أفادت تقارير بتعرض ميناء على بحر البلطيق يستخدم لتصدير النفط إلى هجوم، وذلك، في أعقاب أعنف هجوم روسي على كييف هذا العام، أودى بحياة 30 شخصاً.
وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الجيش الأوكراني استهدف منشآت عسكرية ونفطية في سانت بطرسبرج.
وقال حاكم سان بطرسبرج ألكسندر بيجلوف إن المدينة، التي يبلغ عدد سكانها نحو ستة ملايين، تعرضت لهجوم “واسع النطاق” بالطائرات بدون طيار “درونز” . ولم يقدم تفاصيل بشأن الأهداف التي استهدفت، لكن صحيفة “بوماجا” أشارت إلى اندلاع حريق في محطة النفط بالمدينة.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة حريقاً هائلاً ودمار كبير في المحطة.
من جهته، قال حاكم منطقة لينينجراد ألكسندر دروزدينكو إن طائرات درون استهدفت ميناء فيسوتسك الواقع على بعد نحو 170 كيلومتراً شمال غربي سان بطرسبرج على خليج فنلندا.
ويستخدم الميناء في شحن النفط والحبوب والفحم والغاز الطبيعي المسال، بحسب وكالة “رويترز” للأنباء.
وأضاف دروزدينكو أن الدفاعات الجوية أسقطت 72 طائرة درون فوق منطقة لينينجراد.
وصعدت أوكرانيا هجماتها على البنية التحتية الروسية للطاقة خلال العام الجاري، ما تسبب في نقص الوقود في بعض المناطق الروسية.
وتعرضت سان بطرسبرج، الواقعة على بعد نحو 900 كيلومتر من الأراضي الخاضعة لسيطرة أوكرانيا، لهجمات متفرقة بطائرات درون أوكرانية.
وشملت الأهداف في السابق محطة النفط بالمدينة وسفينة حربية كانت راسية خلال منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي في يونيو.