إجراء أمني.. ترامب يستبدل الطائرة الرئاسية الجديدة خلال مغادرته تركيا

غادر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، تركيا على متن الطائرة الرئاسية الأميركية القديمة “إير فورس وان”، بدلاً من طائرة بوينغ 747-8 الجديدة التي حصلت عليها الولايات المتحدة هديةً من قطر، وذلك ضمن إجراءات احترازية تزامناً مع تجدد المواجهة العسكرية مع إيران، وفقاً لمسؤولين مطلعين.

وأفادت المصادر بأن قرار استخدام الطائرة القديمة جاء بناءً على توصية من جهاز الخدمة السرية الأميركي، باعتباره إجراءً وقائياً يهدف إلى تعزيز التدابير الأمنية، وليس نتيجة وجود تهديد مباشر أو محدد يستهدف الرحلة.

وأثار القرار تساؤلات بشأن مدى جاهزية الطائرة الرئاسية الجديدة، وما إذا كانت قد استكملت جميع أنظمة الحماية والدفاع المتقدمة، بما في ذلك منظومات التصدي للصواريخ والتجهيزات الأمنية الخاصة بنقل الرئيس الأميركي.

من جانبه، أكد مدير الاتصالات في البيت الأبيض ستيفن تشيونغ أن الطائرة الجديدة تُعد من بين الأكثر تطوراً في العالم، مشيراً إلى أنها مزودة ببروتوكولات أمنية عالية المستوى لضمان سلامة الرئيس ومرافقيه. وأضاف أن الإدارة الأميركية تعتمد إجراءات أمنية متعددة، من بينها أساليب التمويه والخداع، للتعامل مع التهديدات المحتملة التي تستهدف الولايات المتحدة ورئيسها.