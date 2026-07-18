Icon

وظائف شاغرة لدى أرامكو الطبي Icon بيان أوروبي خليجي مشترك: حرية الملاحة في مضيق هرمز مكفولة بموجب القانون الدولي Icon فيفا يوحّد توقيت العالم للعد التنازلي إلى نهائي كأس العالم من محطة غراند سنترال Icon إحباط هجوم على نقطة أمنية وإصابة شرطي خلال اشتباكات في باكستان Icon جامعة الحدود الشمالية تنظم ماراثونًا رياضيًّا في طريف Icon مثلث الصيف يزين سماء الحدود الشمالية في مشهد فلكي بديع Icon البحرين: اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ والمُسيرات الإيرانية الغادرة Icon ارتفاع حصيلة إصابات إيبولا بالكونغو الديمقراطية إلى 2181 والوفيات إلى 864 Icon زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوب شرق تركيا Icon القوات الجوية الأسترالية تنظم تدريبات جوية بمشاركة 20 دولة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

آخر الاخبار
العالم

إحباط هجوم على نقطة أمنية وإصابة شرطي خلال اشتباكات في باكستان

السبت ١٨ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٠ مساءً
إحباط هجوم على نقطة أمنية وإصابة شرطي خلال اشتباكات في باكستان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

 

أحبطت الشرطة الباكستانية اليوم هجومًا مسلحًا استهدف نقطة أمنية في محافظة هانغو شمال غرب باكستان، بعد اشتباكات عنيفة مع مجموعة من المسلحين حاولت السيطرة على الموقع.
وأوضح قائد شرطة المنطقة أن المواجهات استمرت نحو ثلاث ساعات، وتمكنت خلالها قوات الشرطة من التصدي للمهاجمين وإجبارهم على الانسحاب.
وأسفر تبادل إطلاق النار عن إصابة أحد أفراد قوة النخبة التابعة للشرطة، فيما باشرت القوات عمليات تمشيط واسعة في محيط المنطقة.
وأكدت الشرطة استمرار عمليات الملاحقة والتمشيط لضمان استقرار الأوضاع ومنع المسلحين من إعادة تنظيم صفوفهم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد