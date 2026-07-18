إحباط هجوم على نقطة أمنية وإصابة شرطي خلال اشتباكات في باكستان

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أحبطت الشرطة الباكستانية اليوم هجومًا مسلحًا استهدف نقطة أمنية في محافظة هانغو شمال غرب باكستان، بعد اشتباكات عنيفة مع مجموعة من المسلحين حاولت السيطرة على الموقع.
وأوضح قائد شرطة المنطقة أن المواجهات استمرت نحو ثلاث ساعات، وتمكنت خلالها قوات الشرطة من التصدي للمهاجمين وإجبارهم على الانسحاب.
وأسفر تبادل إطلاق النار عن إصابة أحد أفراد قوة النخبة التابعة للشرطة، فيما باشرت القوات عمليات تمشيط واسعة في محيط المنطقة.
وأكدت الشرطة استمرار عمليات الملاحقة والتمشيط لضمان استقرار الأوضاع ومنع المسلحين من إعادة تنظيم صفوفهم.