Icon

انفجاران في دمشق يسفران عن إصابة 18 شخصًا Icon طيران ناس يحتفل بتدشين أولى رحلاته المباشرة بين الرياض والإسكندرية Icon وظائف شاغرة لدى شركة ساتورب Icon وظائف شاغرة في شركة كدانة Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة المراعي Icon بدء التسجيل بكليات ومعاهد الهيئة الملكية في ينبع عبر منصة قبول Icon خبير عالمي: رؤية 2030 تعيد صياغة نماذج التحول الاقتصادي Icon رياح شديدة السرعة على عدد من محافظات مكة المكرمة Icon رياح نشطة على منطقة تبوك Icon سبيس إكس تطلق 81 قمرًا صناعيًا جديدًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

إخماد حريق اندلع في مستودعات أعلاف بالمدينة المنورة

الأربعاء ٨ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٥٥ صباحاً
إخماد حريق اندلع في مستودعات أعلاف بالمدينة المنورة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نجحت فرق الدفاع المدني في المدينة المنورة، مساء أمس الثلاثاء، في السيطرة على حريق اندلع داخل مستودعات مخصصة لتخزين الأعلاف، وتمكنت من إخماده قبل امتداد النيران إلى المواقع المجاورة.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في منصة إكس، أن فرق الإطفاء والإنقاذ باشرت موقع الحادث فور تلقي البلاغ، حيث نفذت عمليات السيطرة على الحريق واحتواء ألسنة اللهب، بما أسهم في الحد من الخسائر المادية ومنع انتشار النيران.

وأضافت أنه لم يتم تسجيل أي إصابات بشرية جراء الحريق، في حين تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وكشف ملابساته.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضبط 6 وافدين لممارستهم أفعالًا تنافي الآداب العامة بأحد مراكز المساج
السعودية

ضبط 6 وافدين لممارستهم أفعالًا تنافي الآداب...

السعودية
القبض على مواطنين لترويجهما أدوية محظورة في المدينة المنورة
أخبار رئيسية

القبض على مواطنين لترويجهما أدوية محظورة في...

أخبار رئيسية