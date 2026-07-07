إخماد حريق اندلع في مستودعات أعلاف بالمدينة المنورة

نجحت فرق الدفاع المدني في المدينة المنورة، مساء أمس الثلاثاء، في السيطرة على حريق اندلع داخل مستودعات مخصصة لتخزين الأعلاف، وتمكنت من إخماده قبل امتداد النيران إلى المواقع المجاورة.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في منصة إكس، أن فرق الإطفاء والإنقاذ باشرت موقع الحادث فور تلقي البلاغ، حيث نفذت عمليات السيطرة على الحريق واحتواء ألسنة اللهب، بما أسهم في الحد من الخسائر المادية ومنع انتشار النيران.

وأضافت أنه لم يتم تسجيل أي إصابات بشرية جراء الحريق، في حين تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وكشف ملابساته.